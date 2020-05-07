Украинские боксёры Усик и Ломаченко попали в базу данных «Миротворца»

Чемпионы мира по боксу украинцы Александр Усик и Василий Ломаченко оказались в базе данных украинского сайта «Миротворец», который собирает информацию о «врагах Украины» в среде медиаперсон и других граждан.

Напомним, недавно Усик и Ломаченко снялись в документальном фильме о вере и церкви, размещённом на YouTube-канале «Корсунская пустынь».

«Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ», — отмечается в сообщении на сайте, поясняющем, за что боксёры попали в базу данных.

Ранее Ломаченко рассказал, что думает по поводу текущей политической ситуации.