Украинские боксёры Усик и Ломаченко попали в базу данных «Миротворца»

Чемпионы мира по боксу украинцы Александр Усик и Василий Ломаченко оказались в базе данных украинского сайта «Миротворец», который собирает информацию о «врагах Украины» в среде медиаперсон и других граждан.
Напомним, недавно Усик и Ломаченко снялись в документальном фильме о вере и церкви, размещённом на YouTube-канале «Корсунская пустынь».
«Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ», — отмечается в сообщении на сайте, поясняющем, за что боксёры попали в базу данных.
Ранее Ломаченко рассказал, что думает по поводу текущей политической ситуации.
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