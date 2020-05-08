Сехудо устроил эффектный перформанс на дуэли взглядов с Крузом
Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо решил привнести некое оживление в официальную часть дуэли взглядов и перед тем как встретиться взглядами с Домиником Крузом устроил яркий перформанс.
Сехудо вышел на церемонию с большим мешком, из которого одно за другим достал некие подобия подушек с изображениями своих соперников. Первой он ударил «голову» экс-чемпиона Деметриуса Джонсона, затем настала очередь подушки с изображением другого экс-чемпиона — Ти Джей Диллашоу. Затем он достал портрет Доминика Круза, и также ударил его ногой.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице Генри Сехудо в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.
Напомним, Доминик Круз возвращается в бои после более чем трёхлетнего отсутствия.
Читайте также
- 8 мая 2020
-
21:19
-
20:28
-
19:42
-
18:59
-
17:57
-
16:41
-
16:10
-
15:15
-
14:18
-
14:00
-
13:35
-
13:01
-
11:06
-
10:49
-
10:11
-
10:00
-
09:03
-
08:04
-
07:02
-
05:53
-
05:26
-
01:00
-
00:52
-
00:42
- 7 мая 2020
-
23:59
-
23:27
-
22:28
-
21:29
-
20:33
-
19:31
-
18:45
-
17:27
-
16:39
-
15:42
-
15:24
Партнерский контент