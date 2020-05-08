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Сехудо устроил эффектный перформанс на дуэли взглядов с Крузом

Сехудо устроил эффектный перформанс на дуэли взглядов с Крузом
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо решил привнести некое оживление в официальную часть дуэли взглядов и перед тем как встретиться взглядами с Домиником Крузом устроил яркий перформанс.

Сехудо вышел на церемонию с большим мешком, из которого одно за другим достал некие подобия подушек с изображениями своих соперников. Первой он ударил «голову» экс-чемпиона Деметриуса Джонсона, затем настала очередь подушки с изображением другого экс-чемпиона — Ти Джей Диллашоу. Затем он достал портрет Доминика Круза, и также ударил его ногой.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице Генри Сехудо в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, Доминик Круз возвращается в бои после более чем трёхлетнего отсутствия.

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