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UFC: ни у одного бойца, кроме Соузы, коронавирус не обнаружен. Турнир UFC 249 состоится

UFC: ни у одного бойца, кроме Соузы, коронавирус не обнаружен. Турнир UFC 249 состоится
Бокс/ММА / UFC 0

Руководство UFC опубликовало заявление относительно отмены поединка между Роналду Соузой и Юрайей Холлом из-за положительного теста бразильца на коронавирус.

«Поединок между Соузой и Холлом отменён. Положительный тест на коронаву=ирус у Соузы и двух членов его команды. У Соузы и его секундантов нет симптомов COVID-19. Медицинская служба UFC удет контролировать состояние их здоровья и предоставит необходимую помощь в лечении. Ни у одного бойца, кроме Соузы, коронавирус не обнаружен. Турнир UFC 249 состоится», — приводит заявление UFC BJPenn.

UFC 249 должен пройти в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь с 9 на 10 мая мск при пустых трибунах. Главным событием станет бой бывшего временного чемпиона в лёгком весе Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Соперником Фергюсона должен был стать россиянин Хабиб Нурмагомедов, но бой был отменен.

*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249

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