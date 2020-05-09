Де ла Хойя — Макгрегору: никогда не бросал тебе вызов

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя ответил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору, принявшему его вызов. Де ла Хойя отметил, что он никогда не вызывал Макгрегора на поединок.



«Конор, я никогда не бросал тебе вызов. Мне просто задали вопрос, и я ответил правду», — написал Оскар де ла Хойя в «Твиттере».



Напомним, в одном из недавних интервью де ла Хойя поделился мыслями о Макгрегоре, выразив уверенность, что нокаутирует ирландца за два раунда. В ответ Макгрегор сказал, что принимает вызов Оскара.



Напомним, у Макгрегора есть опыт в профессиональном боксе. В 2017 году он дрался с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и уступил досрочно.

Де ла Хойя пообещал нокаутировать Макгрегора за два раунда, Конор принял вызов