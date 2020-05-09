«Фергюсон — монстр, парящий над лёгким дивизионом». В UFC показали финальное промо UFC 249

В ночь с 9 на 10 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В преддверии шоу пресс-служба промоушена записала финальный проморолик, посвящённый UFC 249.

В этом видео к Тони Фергюсону применили поэтический эпитет, назвав его «монстром, парящим над лёгким дивизионом».

Напомним, встреча Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи станет главным событием турнира. На кону схватки будет стоять титул временного чемпиона в лёгком весе. Победитель противостояния получит право оспорить полноценный титул в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Видео промо можно посмотреть здесь.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 249.