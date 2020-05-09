Прямой эфир боя UFC 249 Фергюсон — Гэтжи начнётся примерно в 7:00

Ранним утром 10 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится главное событие турнира по смешанным единоборствам UFC 249.

В нём встретятся бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. На кону противостояния будет стоять пояс временного чемпиона в лёгком дивизионе. Ориентировочно поединок начнётся в 7:00.

Напомним, в соглавном событии турнира пройдёт ещё один титульный бой. Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо будет защищать пояс от посягательств экс-чемпиона Доминика Круза. В предварительном карде выступит россиянин Алексей Олейник, его соперником станет экс-чемпион Фабрисиу Вердум.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Фергюсон — Гэтжи.