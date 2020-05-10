Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: прямая трансляция боя UFC 249 начнётся примерно в 7:00
Ранним утром 10 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдут поединки основного карда турнира по смешанным единоборствам UFC 249. Главным событием шоу станет встреча бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи. Бойцы поборются за пояс временного чемпиона, обладатель которого получит право сразиться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Ориентировочно, встреча Фергюсон — Гэтжи начнётся в 07:00.
Перед этим поединком в октагоне подерутся чемпион лиги в легчайшем весе Генри Сехудо и экс-чемпион UFC Доминик Круз. Сехудо будет впервые защищать пояс в легчайшем дивизионе.
Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Фергюсон — Гэтжи.
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