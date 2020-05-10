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Фергюсон проиграл впервые с 2012 года, прервалась его серия из 12 побед

Фергюсон проиграл впервые с 2012 года, прервалась его серия из 12 побед
Бокс/ММА / UFC 0

Поражение от Джастина Гэтжи стало для бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсона первым с 2012 года. В последний раз до сегодняшней осечки он проигрывал на майском турнире в Нью-Джерси восемь лет назад. Тогда его обидчиком стал Майкл Джонсон.

После той неудачи американец выдал серию из 12 побед, в том числе одолев Рафаэла дос Аньоса, Кевина Ли, Энтони Петтиса и Дональда Серроне.

Напомним, Фергюсон проиграл Гэтжи в главном событии турнира UFC 249, шоу состоялось в Джексонвилле (штат Флорида, США). Таким образом, Тони упустил шанс во второй раз стать временным чемпионом UFC в лёгком весе.

Напомним, что «Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию поединка Фергюсон — Гэтжи и всего турнира UFC 249.

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