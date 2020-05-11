Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон опубликовал видео из больницы, куда он попал после боя с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 249.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, Фергюсон проиграл Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде. После боя Тони был госпитализирован. После этого стало известно, что у американца диагностировали перелом орбитальной кости. Тони пропустил множество тяжелейших ударов. В ходе поединка у него образовалась гематома и открылось рассечение под правым глазом. Сообщается, что Гэтжи за бой нанёс 143 удара по Фергюсону, из которых 100 попали в голову.

Это поражение стало для Фергюсона первым с 2012 года. Таким образом, прервалась его серия из 12 побед. Кроме того, он потерял возможность в следующем бою подраться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.