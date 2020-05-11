Ф. Емельяненко: мы с семьёй уже почти забыли, как хорошо гулять всем вместе

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко поделился с подписчиками, чем он займётся в первую очередь после снятия режима самоизоляции.



«Когда все это закончится, у меня, наконец, получится пойти погулять с семьёй. Мы уже почти забыли, как хорошо гулять всем вместе. И обязательно снова буду тренироваться с моей командой Fedorteam.

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А что получится у вас?», — написал Фёдор Емельяненко в своём «инстаграме».



Последний поединок 43-летний Емельяненко провёл в декабре 2019 года. Тогда он нокаутировал Куинтона Джексона. Ранее стало известно, что поединок Фёдора Емельяненко в России, который планировалось провести осенью 2020 года, перенесли на 2021 год. Причина — пандемия коронавирусной инфекции.