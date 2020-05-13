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Махачев: Хабиб сказал, что Абдулманап Нурмагомедов в тяжёлом состоянии

Махачев: Хабиб сказал, что Абдулманап Нурмагомедов в тяжёлом состоянии
Бокс/ММА / UFC 0

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил российский боец Ислам Махачев.

«С Хабибом каждый день общаюсь, спрашиваю у него про Абдулманапа. Он говорит, что в тяжёлом состоянии сейчас, да. Мы с ним созванивались, когда он в Дагестане ещё был. Уже говорил, что всё в порядке. Но потом забрали в Москву. Сейчас в тяжёлом состоянии», — приводит слова Ислама Махачева Sport24 со ссылкой на прямой эфир Bukaboxing в «Инстаграме».

Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Он был госпитализирован 25 апреля. 3 мая его доставили в Москву из-за ухудшения состояния здоровья.

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