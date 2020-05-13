«Боритесь, Абдулманап». Василий Уткин поддержал отца Хабиба, находящегося в коме

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин выразил поддержку Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.



«Абдулманап в коме. Боритесь, Абдулманап», — написал Василий Уткин в телеграм-канале.



Напомним, ранее стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в коме в больнице в Москве. Эту информацию подтвердил Ислам Махачев со ссылкой на слова Хабиба.



Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.