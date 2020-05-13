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Baza: отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы

Baza: отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы
Бокс/ММА / UFC 0

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, вышел из комы.

По информации телеграм-канала Baza, Нурмагомедов-старший пришёл в себя. Его состояние оценивается, как тяжелое, но стабильное. Он продолжает лечение в одной из подмосковных клиник.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Нурмагомедов-старший в больнице в Москве находится в коме. Эту информацию подтвердил Ислам Махачев со ссылкой на слова Хабиба Нурмагомедова.

Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

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