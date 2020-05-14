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Американец Бен Ротуэлл вызвал на бой Алексея Олейника

Американец Бен Ротуэлл вызвал на бой Алексея Олейника
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец Бен Ротуэлл после победы на турнире UFC в Джексонвилле (США), где он раздельным решением судей одолел гаитянца Овинса Сен-Прё, заявил, что хочет провести следующий поединок с россиянином Алексеем Олейником.

«Выражаю своё уважение мистеру Олейнику. Ты победил Вердума, и я хочу большой бой с тобой. Давай сделаем это!» — сказал Ротуэлл в октагоне.

42-летний Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года. На его счету 73 поединка в MMA, в которых он одержал 59 побед и потерпел 13 поражений, один бой завершился вничью. Бен Ротуэлл выиграл 38 боёв. В 12 поединках американец проиграл.

Также посмотрите видеообзор поединка Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум на турнире UFC 249 9 мая.

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