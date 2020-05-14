Тренер украинца Грицая: надеюсь, кураторы в ФСБ подтолкнут Усика на бой с Богданом

Алексей Семенюшко, тренер украинского борца Богдана Грицая, поделился мнением о российском спорте и выразил надежду, что Александр Усик соглсится на бой с его подопечным.



«Всё просто: у значительной части украинских спортсменов есть один куратор. Тот же, что и у Усика с Ломаченко, — ФСБ. Вот раньше у нас старшим тренером по дзюдо работала Анна Каштанова. Она отправила двух учеников в Грозный, в Чечню, на турнир памяти Ахмата Кадырова, за деньги Рамзана Кадырова. Думаете, зря глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка является одним из немногих членов МОК, кто поддерживает Россию на всех голосованиях?



Россия — тоталитарное государство. И, как и все тоталитарные системы, они не способны доказывать свою эффективность ни через что другое, кроме спорта. Через спорт они пытаются травить и сознание украинцев.



Очень надеюсь, что кураторы в ФСБ подтолкнут Усика на бой с Грицаем. Не зря же Елена Бондаренко и другие агитаторы «русского мира» в Украине так активно раскручивают Александра. Перед нашей беседой смотрел эфир на телеканале.



«Кто этот поупокер?», – нагло издевался там над Богданом Грицаем не известный мне политолог Михаил Чаплыга. Богдан – украинец, дорогие украинофобы! Украинец, которому надоело слушать, что над его народом издеваются», — приводит слова Семенюшко „Главком“.