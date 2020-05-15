Олейник признался, что не тренировал борьбу перед боем с Вердумом

Боец UFC Алексей Олейник поделился впечатлениями от недавней победы над экс-чемпионом лиги Фабрисиу Вердумом, признавшись, что в ходе тренировочного лагеря вообще не тренировал элементы борьбы.
«Сейчас всё хорошо, счастлив и спокоен, прихожу в себя. Были ли трудности в подготовке из-за пандемии? Бойцы обычно всегда преодолевают препятствия. Если зал закрывают, то мы находим возможности тренироваться дополнительно. К этому бою я прошёл хорошую подготовку. Результат вы увидели в прошлую субботу.
Вердум — крутейший грэпплер, наверное, лучший в мире, бывший чемпион федерации. Победил его в самый важный день для нашей страны, для наших граждан. Рад, что заставил людей чувствовать себя чуточку счастливее.
Бой в стойке? 999 человек из тысячи решили, что это неожиданно. Однако это был наш план на бой. Несколько месяцев я работал только над ударной техникой, уходами от борьбы. Надеялись, что будут ожидать от меня борьбы. Получилось удивить.
Дальнейшие планы? Я всю жизнь иду только вперёд. Может быть, проведу реванш с кем-нибудь. Впереди только отдых, подготовка и бой. Меня вот сейчас вызывают. Бен Ротвелл хотел со мной боя. Дайте мне пару дней, и я всем отвечу", — приводит слова Олейника «Матч ТВ».
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