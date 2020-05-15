Тайсон похвалил Макгрегора за его боксёрские навыки

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон поделился своими мыслями о боксёрских навыках экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, отметив, что того нужно хвалить за бой с Флойдом Мейвезером.

«Послушайте, это был спектакль, но в то же время это не был спектакль. До этого у Конора никогда не было поединков по правилам бокса, верно? У него не было боёв, но при этом он выстоял десять раундов в противостоянии с лучшим боксёром за последние сто лет. Подумайте об этом. Он прошёл десять раундов, доносил до Флойда удары.

Представьте, что со мной на ринг выходит парень, который никогда не боксировал. Представьте, что он выдержит со мной десять раундов. При таком раскладе он уже будет победителем, так как подобные бои не должны длиться более одного или двух раундов. Флойд думал, что ему будет легко, но пришлось попотеть», — приводит слова Тайсона MMA Fighting.

Конор поблагодарил Тайсона за тёплые слова и пообещал победить Флойда в реванше.