Гэтжи: когда побью Хабиба, я буду драться с Конором

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи поделился мнением о возможном бое с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

«Это бой, который я хочу. Это бой, который я заработал и заслужил. Это единственный бой для меня сейчас. Когда я побью Хабиба, буду драться с Конором, потому что я пытаюсь заработать», — приводит слова Гэтжи The Score.

Ранее Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что бой обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона американца Джастина Гэтжи, скорее всего, состоится в сентябре 2020 года.

Напомним, 9 мая Гэтжи победил Тони Фергюсона, несмотря на то что не считался фаворитом боя, и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе. Ожидается, что его бой с Нурмагомедовым пройдёт в сентябре.