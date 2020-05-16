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Гэтжи: когда побью Хабиба, я буду драться с Конором

Гэтжи: когда побью Хабиба, я буду драться с Конором
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи поделился мнением о возможном бое с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

«Это бой, который я хочу. Это бой, который я заработал и заслужил. Это единственный бой для меня сейчас. Когда я побью Хабиба, буду драться с Конором, потому что я пытаюсь заработать», — приводит слова Гэтжи The Score.

Ранее Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что бой обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона американца Джастина Гэтжи, скорее всего, состоится в сентябре 2020 года.

Напомним, 9 мая Гэтжи победил Тони Фергюсона, несмотря на то что не считался фаворитом боя, и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе. Ожидается, что его бой с Нурмагомедовым пройдёт в сентябре.

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