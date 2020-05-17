Прямая трансляция боя UFC Fight Night 172 Оверим — Харрис начнётся примерно в 06:00
В ночь на 17 мая по московскому времен в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится уже третий турнир UFC за неделю — UFC Fight NIGHT 172. В его главном событии встретятся экс-претендент на титул чемпиона в тяжёлом весе Алистар Оверим и Уолт Харрис.
Встреча начнётся примерно в 06:30.
17 мая Овериму исполнится 40 лет. В 2020 году он проведёт первый поединок. Последний раз он появлялся в октагоне в декабре минувшего года, проиграв нокаутом Жаирзиньо Розенстрайку. Что касается Харриса, то он последний раз появлялся в клетке также в минувшем году. В июле он нокаутировал Алексея Олейника.
Соглавным событием шоу станет встреча Клаудии Гадельи и Анджелы Хилл.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 172.
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