Видео нокаута в бою Оверим – Харрис на UFC Fight Night 172

В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172. В главном бою турнира встретились нидерландский тяжеловес Алистар Оверим и представитель США Уолт Харрис.

Победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Оверим. Алистар выполнил хайкик в голову. Следом пошёл добавочный кулак в челюсть и добивание в партере, после чего рефери принял решение остановить бой.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Оверим одержал 46-ю победу в смешанных единоборствах при 18 поражениях. Харрис в свою очередь потерпел 8-е поражения при 13 победах.

Бойцы должны были встретиться ещё в декабре 2019 года, но Харрис не смог выйти в октагон из-за пропажи падчерицы. Впоследствии полиция обнаружила тело 19-летней девушки.