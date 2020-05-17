Ковалёв прошёл тест на наличие антител к коронавирусу
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прошёл тест на наличие антител к коронавирусу.
«Тест показывает отсутствие антител к коронавирусу. Продолжаю самоизоляцию», — написал Ковалёв на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Сергей Колваёв проживает в США и на протяжении всего периода пандемии коронавируса находится в Калифорнии. Россиянин не раз показывал, как выглядит Калифорния во время карантина и как он пытается поддерживать форму в это время.
Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он досрочно уступил Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии WBO. В апреле он должен был встретиться с Салливаном Баррерой, но поединок сорвался из-за пандемии коронавируса.
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