Оверим рассчитывает побороться за титул UFC
Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе 40-летний ветеран смешанных единоборств Алистар Оверим признался, что всё ещё рассчитывает побороться за чемпионский пояс.
«Всё ещё испытываю голод до титулов и планирую побороться за пояс. Понимаю, что приближаюсь к завершению карьеры. Так что в планы входит поход за титулом и завершение карьеры», — сказал Оверим на пресс-конференции после турнира.
Напомним, ранним утром 17 мая по московскому времени в Джексновилле (штат Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172. В главном событии шоу Алистар Оверим досрочно победил Уолта Харриса.
Таким образом, Алистар закрыл поражение в предыдущем бою, которое он потерпел от Жаирзиньо Розенстрайка.
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