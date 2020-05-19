Андрей Орловский продемонстрировал, как его сын сбрил ему бороду
Белорусский боец UFC Андрей Орловский в своём «Инстаграме» продемонстрировал, как его сын помог ему сбрить его густую бороду.
«Всё гуд, попросил сынулю побрить меня, чтобы морда лица загорела… Ща загорю и до следующего боя опять бриться не буду», — написал Андрей Орловский.
Пост доступен в «инстаграме» Андрея Орловского.
Напомним, в ночь на 14 мая по московскому времени ветеран смешанных единоборств Андрей Орловский одержал победу на турнире UFC Fight Night 171, сломив сопротивление экс-чемпиона PFL и дебютанта Фелипе Линса. При этом белорусский тяжеловес, не участвовавший в главном бою турнира, заработал на нём больше других участников.
Всего за карьеру в MMA 41-летний белорус провёл 50 боёв, в которых одержал 29 побед.
Белорусский боец Андрей Орловский заработал больше всех на турнире UFC Fight Night 171
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