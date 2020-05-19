Тайсон Фьюри: я по-прежнему уродливый, жирный и неудержимый

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри в очередной раз отметился необычным заявлением, назвав себя «жирным» и «уродливым». При этом британец напомнил, что это нисколько не мешает ему оставаться на пике формы.
«Меня списывали со счетов, потому что у меня не было красивого тела, потому что в 28 лет у меня были проблемы психологического характера, потому что я поменял десять тренеров. Но сегодня я всё ещё с вами. Я по-прежнему толстый, уродливый, лысый, но по-прежнему неудержимый. Не могу дождаться возвращения на ринг, хочу снова размазать Деонтея Уайлдера», — приводит слова Фьюри Boxingnews24.
В предыдущем бою Тайсон Фьюри бился с Деонтеем Уайлдером и, нокаутировав его в седьмом раунде, отобрал пояс чемпиона мира по версии WBC.
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