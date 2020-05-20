Владимир Кличко: есть вещи, которых цифровой мир заменить не может. Это игра в гольф

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Владимир Кличко порассуждал на тему, как изменится мир на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Когда я впервые вышел по-настоящему играть на поле для гольфа, у меня сердце выскакивало из груди. Возможно, сейчас я гораздо сильнее ценю время, проведённое за игрой в гольф, чем это было раньше.

Я часто спрашиваю себя: есть ли место той реальности после коронавируса, в которой мы вернёмся к старым привычкам? Или же это больше вопрос начала новой реальности с коронавирусом, в которой мы сохраняем позитивные аспекты нашей жизни, такие как благодарность, внимание, солидарность и забота друг о друге, а также невероятную скорость развития цифровых технологий за последние недели?

И всё же есть вещи, которых цифровой мир заменить не сможет. В моем случае это игра в гольф.

Конец карантина — это не конец пандемии. Мы все это знаем. Но это может стать началом новой реальности — нового баланса между цифровым миром и миром реальным. А какие плюсы вы вынесли для себя за время пандемии и к каким вещам просто хотите вернуться по её завершении?» — написал он, прикрепив текст к фото.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Кличко.