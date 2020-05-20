Владимир Кличко: есть вещи, которых цифровой мир заменить не может. Это игра в гольф

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Владимир Кличко порассуждал на тему, как изменится мир на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
«Когда я впервые вышел по-настоящему играть на поле для гольфа, у меня сердце выскакивало из груди. Возможно, сейчас я гораздо сильнее ценю время, проведённое за игрой в гольф, чем это было раньше.
Я часто спрашиваю себя: есть ли место той реальности после коронавируса, в которой мы вернёмся к старым привычкам? Или же это больше вопрос начала новой реальности с коронавирусом, в которой мы сохраняем позитивные аспекты нашей жизни, такие как благодарность, внимание, солидарность и забота друг о друге, а также невероятную скорость развития цифровых технологий за последние недели?
И всё же есть вещи, которых цифровой мир заменить не сможет. В моем случае это игра в гольф.
Конец карантина — это не конец пандемии. Мы все это знаем. Но это может стать началом новой реальности — нового баланса между цифровым миром и миром реальным. А какие плюсы вы вынесли для себя за время пандемии и к каким вещам просто хотите вернуться по её завершении?» — написал он, прикрепив текст к фото.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Кличко.
- 20 мая 2020
-
14:19
-
13:03
-
12:01
-
11:01
-
10:01
-
09:01
-
06:20
-
00:44
- 19 мая 2020
-
23:34
-
23:07
-
21:58
-
21:37
-
19:59
-
18:33
-
17:52
-
16:37
-
15:39
-
15:01
-
14:04
-
13:00
-
12:03
-
11:01
-
10:00
-
09:00
-
06:08
-
05:31
-
04:01
-
00:34
- 18 мая 2020
-
22:38
-
22:31
-
21:50
-
20:39
-
19:11
-
18:29
-
18:17