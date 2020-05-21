Бывший тренер Александра Поветкина признался в срыве боя с Владимиром Кличко

Тедди Атлас, бывший тренер российского боксёра Александра Поветкина, рассказал, что в 2009 году не дал состояться поединку подопечного с украинцем Владимиром Кличко. В 2013 году, когда Атлас уже не работал с Поветкиным, бой всё же состоялся, и победу одержал Кличко.
«Тот бой ещё до меня должен был состояться, но Поветкин получил травму лодыжки. И затем разговоры об этом бое пошли заново. У меня было твёрдое убеждение, что нам бой с Кличко не нужен, даже если мне хорошо заплатят. Я хотел Александра научить, сделать его лучше, в этом заключалась моя работа, делать его сильнее как боксёра. Он меня для этого нанял.
Я знал, что Поветкин ещё не готов. У Кличко было 55 боёв, у Саши — 17. Кличко — два метра ростом, Поветкин — 188 см. Кличко весит 115 кг, Саша — 100-103. Там не было никаких шансов. Тогда он был не готов.
Я не хотел вести его на убой уже в самом начале нашего пути. Да, я бы получил быстрые 200 тысяч долларов, но нет. Не таким образом. И мы продолжили тренироваться.
Потом ему поступил звонок, по-моему, от менеджера Николая, что бой с Кличко состоится, в пятницу будет пресс-конференция, ты должен быть. Садись в самолёт и лети. Тедди, если не хочет, может не лететь. Но Александр сказал: я сделаю так, как Тедди мне скажет. И так я стал объектом ненависти в Чехове и частично в Германии. Шутка», — рассказал Атлас в своём YouTube-канале.
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