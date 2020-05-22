Гаджиев рассказал о состоянии отца Хабиба

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, в настоящее время Нурмагомедов-старший находится в одной из больниц Москвы в тяжёлом состоянии.

«Состояние по-прежнему тяжёлое. Я звоню Хабибу, родственникам и тем, кто близок к семье. Пока всё так же», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

Сейчас Абдулманап Нуромагомедов находится в коме. Он не может самостоятельно дышать и подключён к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.