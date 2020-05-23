Соннен назвал Хабиба лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории

Экс-боец UFC и Bellator Чейл Соннен представил свою версию рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Первое место он отдал чемпиону промоушена в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, объяснив это тем, что россиянин до сих пор ни разу не проиграл и является чемпионом в самой конкурентной весовой категории.
Второе место он отдал чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману. По его словам, Усман заслуживает второго места, потому как бьётся с более сильными соперниками, чем Генри Сехудо, которому он отдал третье место.
Четвёртая позиция в рейтинге у экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, а топ-5 замыкает чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес.
Соннен представил рейтинг на своём канале в YouTube.
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