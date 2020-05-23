Уланбеков: отец Хабиба вложил в меня очень много труда

Российский боец Тагир Уланбеков обратился к отцу Хабиба Нурмагомедова, который испытывает проблемы со здоровьем, и пожелал ему скорейшего выздлоровления.
«Во многом, благодаря этому человеку сегодня я являюсь тем, кем я являюсь! Я помню каким я пришёл к нему и что он сделал для меня лично! Этот человек вложил в меня и в мою маленькую семью очень много труда, времени и нервов! Да исцелит вас Всевышний наилучшим образом, Абдулманап Магомедович», — написал Уланбеков в «Инстаграме».
Ранее стало известно, что Уланбеков будет также как и Хабиб Нурмагомедов выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.
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