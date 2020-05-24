Абель Санчес хочет, чтобы Гассиев встретился с Энди Руисом

Абель Санчес, тренер бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева, заявил, что хотел бы увидеть поединок подопечного с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Энди Руисом. Но признал, что для начала россиянину нужен более простой поединок в новой весовой категории.
«Мурат уничтожал себя, укладываясь в лимит первого тяжёлого веса. Это не оправдание. В финальном поединке WBSS Усик был лучше Мурата. Но ждём встречи с Александром в супертяжёлом весе.
Начал работать с Муратом, когда ему было около 20 лет. Тогда он весил приблизительно 87 кг. Посмотрел на его руки и заметил, что они невероятно большие. Тогда я сказал, что этот парень будет доминировать в первом тяжёлом весе, а затем в супертяжёлом. Переход в новый дивизион немного затянулся, но Мурат будет в порядке. Его руки сказали мне обо всём. Он жёсткий панчер.
Мне бы хотелось, чтобы он провёл бои с Адамом Ковнацки, Робертом Хелениусом и Энди Руисом. Но Гассиев не выступал два года, так что сначала ему нужен промежуточный поединок", — приводит слова Санчеса BoxingScene.
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