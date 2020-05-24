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Портер: я бы предпочёл, чтобы у меня была карьера, как у Пакьяо, а не как у Мейвезера

Портер: я бы предпочёл, чтобы у меня была карьера, как у Пакьяо, а не как у Мейвезера
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер признался, что не в восторге от карьеры экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и в большей степени хотел бы повторить путь экс-чемпиона мира в восьми весовых Мэнни Пакьяо.

«Выбрал бы карьеру, как у Пакьяо. Да, он не раз терпел серьёзные поражения, но он участвовал в настоящих войнах, провёл яркие бои. Вы знаете меня, я люблю битвы, мне нравится зрелище. По этим причинам и выбрал бы карьеру Пакьяо. Кроме того, если посмотрите, то поймёте, что в мире больше ценят Мэнни Пакьяо. Его уважают, в то время как Флойд Мейвезер не нравится многим», — приводит слова американца BoxingScene.

Напомним, в прошлом Пакьяо уступил Мейвезеру решением судей.

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