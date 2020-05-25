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Сен-Пьер: верю, что Хабиб победит Фергюсона в уличной драке

Сен-Пьер: верю, что Хабиб победит Фергюсона в уличной драке
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер ответил на вопрос, кто победил бы в уличной драке между американцем Тони Фергюсоном и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«К сожалению, я много раз дрался на улице, потому что в школе издевались. В уличной схватке у человека, который бьёт первым, гораздо больше шансов выиграть или получить максимум от обмена до того, как вас разнимут.
Элемент неожиданности — самая важная вещь в уличной драке. Но если бы Тони и Хабиб оба начали сражаться одновременно, я верю, что Хабиб победит, потому что он лучший боец», — приводит слова Сен-Пьера Sport Bible.

Напомним, турнир UFC 249 должна была возглавить схватка Фергюсона с Хабибом, но из-за пандемии коронавируса Нурмагомедов не смог покинуть Россию и его заменил Джастин Гэтжи.

Сен-Пьер: бой с Хабибом – возможность стать легендой
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