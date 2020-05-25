Сен-Пьер: бой с Хабибом – это возможность стать легендой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер рассказал о возможном возвращении в спорт. Напомним, Сен-Пьер завершил карьеру в феврале 2019 года, но не исключил, что вернётся, если поступит достойное предложение.
«Если бы я решил снова драться, я уверен, что смог бы снова стать чемпионом, но есть только один способ узнать. Но сейчас мне хорошо. Если я когда-нибудь вернусь, это должно быть что-то очень особенное — бой против парня, который кажется непобедимым, парня, которого никто не может победить. Бой с Хабибом Нурмагомедовым? Теперь у Хабиба почти аура непобедимости. Бой с ним — это возможность стать легендой. До того, как я ушёл, мы пытались организовать этот поединок, и Хабиб хотел этого. Мы очень старались. К сожалению, UFC не хотел этого. У них были другие планы на Хабиба», — приводит слова Сен-Пьера Sport Bible.
На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Сен-Пьер также провёл 28 поединков, однако потерпел в них два поражения.
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