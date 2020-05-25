Шлеменко признал, что зря стал сыроедом
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал об ошибке, допущенной им в ходе карьеры. По его словам, он напрасно перешёл на сыроедение в 2014 году. После такого опыта спортсмену пришлось вернуться к привычному режиму питания, чтобы не терять вес.
«Диетолога у меня нет, на диетах я не сидел. С тем же сыроедением я советовался с Алексеем Воеводой (бывшим бобслеистом. — Прим. «Чемпионата»). В большей степени я выбрал это только из-за него, посмотрите на его физику — она довольно хорошая. Но сейчас я понимаю, что это была моя ошибка», — приводит слова Шлеменко ТАСС.
На счету 36-летнего Шлеменко 73 поединка в смешанных единоборствах. Он одержал 59 побед и потерпел 13 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
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