Тайсон сорвал футболку на шоу и напугал знаменитого рестлера. Видео
В «Твиттере» появилось видео, как легендарный боксёр Майк Тайсон в ходе одного из рестлинг-шоу сорвал с себя футболку, продемонстрировав голый торс, и напугал известного в прошлом рестлера, а ныне менеджера Джейка Роджерса, известного под прозвищем Змей.
Перед началом поединка Лэнса Арчера и Коди Роудса Тайсон вынес на сцену чемпионский пояс организации All Elite Wrestling, который должен был получить победитель, а в ходе боя вмешался в схватку, после того как Змей подошёл к рингу с мешком в руках. Увидев разъярённого Тайсона, Змей отступил.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» All Elite Wrestling.
Напомним, недавно 53-летний Тайсон объявил о готовности вернуться на ринг ради выступления в выставочных поединках.
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