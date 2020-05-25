Тайсон сорвал футболку на шоу и напугал знаменитого рестлера. Видео

В «Твиттере» появилось видео, как легендарный боксёр Майк Тайсон в ходе одного из рестлинг-шоу сорвал с себя футболку, продемонстрировав голый торс, и напугал известного в прошлом рестлера, а ныне менеджера Джейка Роджерса, известного под прозвищем Змей.

Перед началом поединка Лэнса Арчера и Коди Роудса Тайсон вынес на сцену чемпионский пояс организации All Elite Wrestling, который должен был получить победитель, а в ходе боя вмешался в схватку, после того как Змей подошёл к рингу с мешком в руках. Увидев разъярённого Тайсона, Змей отступил.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» All Elite Wrestling.

Напомним, недавно 53-летний Тайсон объявил о готовности вернуться на ринг ради выступления в выставочных поединках.