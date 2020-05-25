Лучший боец UFC Джон Джонс поднял штангу весом 230 кг. Видео

Действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории, американский боец MMA Джон Джонс опубликовал в своём «твиттере» видео, в котором можно посмотреть, как он поднимает штангу весом в 505 фунтов (примерно 230 кг). Спортсмену удалось поднять штангу выше колен.

Напомним, Джонс возглавляет сводный рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

«505 есть 505. Позвоните USADA кто-нибудь», — подписал он видео, имея в виду Американское антидопинговое агентство.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

32-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед и 1 поражение, ещё 1 бой признали несостоявшимся.