Источник: тренер Магомеда Исмаилова задержан по подозрению в организации убийства

Российский тренер по смешанным единоборствам Владимир Осия задержан по подозрению в организации убийства, сообщает Sports.ru. Подробностей пока не сообщается.



Осия является тренером российского бойца ММА Магомеда Исмаилова, они работают вместе на протяжении более чем десяти лет. Изначально Осия тренировал Исмаилова в боевом самбо.



Под руководством специалиста Исмаилов становился чемпионом России и чемпионом мира по этой дисциплине. В 2012 году Исмаилов стал первым чемпионом России по смешанным единоборствам.



Кроме того Осия является тренером Анатолия Малыхина, Армена Гуляна и Али Абдулхаликова. В 2019 году сборная России под руководством Владимира Осии стала чемпионом мира по смешанным единоборствам.