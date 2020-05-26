Источник: тренер Магомеда Исмаилова задержан по подозрению в организации убийства
Российский тренер по смешанным единоборствам Владимир Осия задержан по подозрению в организации убийства, сообщает Sports.ru. Подробностей пока не сообщается.
Осия является тренером российского бойца ММА Магомеда Исмаилова, они работают вместе на протяжении более чем десяти лет. Изначально Осия тренировал Исмаилова в боевом самбо.
Под руководством специалиста Исмаилов становился чемпионом России и чемпионом мира по этой дисциплине. В 2012 году Исмаилов стал первым чемпионом России по смешанным единоборствам.
Кроме того Осия является тренером Анатолия Малыхина, Армена Гуляна и Али Абдулхаликова. В 2019 году сборная России под руководством Владимира Осии стала чемпионом мира по смешанным единоборствам.
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