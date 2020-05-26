Усман: не понимаю, почему вы все хотите видеть Макгрегора мёртвым?

Чемпион UFC в полусреднем весе американец Камару Усман высказался по поводу бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.



«Я не понимаю, почему вы все хотите видеть этого парня мёртвым? Я бы просто поимел бы его в клетке, а он ничего не сделал бы», — написал Усман в «Твиттере».



Ранее Макгрегор составил свою версию величайших бойцов в истории. Ирландец поставил себя на второе место в рейтинге, но при этом не нашёл в нём места Хабибу Нурмагомедову, которому в 2018 году проиграл титул досрочно. Первое место Макгрегор отдал Андерсону Силве, третье — Жоржу Сен-Пьеру, а четвёртое — Джону Джонсу. Многие бойцы UFC крайне негативно отреагировали на подобный поступок Конора.

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