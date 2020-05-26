Олейник: в UFC предложили бой с соперником из топ-5 в июне. Я попросил двойную зарплату

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал о предложении провести бой в июне.

«Мне предложили бой на июнь, через 20 дней. Я сказал, если вы дадите две мои зарплаты, я буду драться, если не дадите – то не буду. Я сейчас не готовился. Мне предлагают достаточно крутой бой. Не буду говорить имя, но человек в пятерке UFC. Если вы хотите, чтобы я попал в чуть более сложные условия, то заплатите мне чуть больше денег. Мне сказали, что пока не готовы. Тогда я сказал, что буду спокойно готовиться, чтобы провести бой через два-три месяца», — сказал Олейник в интервью Youtube-каналу Fight Nights Global.

42-летний Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года. На его счету 73 поединка в MMA, в которых он одержал 59 побед и потерпел 13 поражений, один бой завершился вничью.

9 мая Олейник одержал победу над Фабрисиу Вердумом на турнире UFC 249.