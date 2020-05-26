Генри Сехудо: тройной чемпион ушёл

Американский боец смешанного стиля Генри Сехудо подтвердил завершение карьеры.
«Спасибо за удивительный опыт, Дэна Уайт. Я всегда буду благодарен. Спасибо за то, что рискнули заняться спортом, который, как думали люди, никогда не получится. Для всех моих тренеров и болельщиков это была замечательная поездка. Тройной чемпион ушёл», — написал Сехудо в своём «твиттере».
Накануне стало известно, что Сехудо исключён из всех рейтингов UFC. Так в промоушене отреагировали на его объявление о завершении карьеры, которое он сделал после победы в поединке на турнире UFC 249 9 мая.Таким образом, пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, которые ранее принадлежал Сехудо, стал вакантным. Первые три места в дивизионе занимают Марлон Мораес, Алджамейн Стерлинг и россиянин Пётр Ян.
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