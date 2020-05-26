У задержанного по подозрению в организации убийства тренера Исмаилова нашли 1,8 кг кокаина

У тренера Владимира Осии, который ранее был задержан по подозрению в организации убийства директора торгового центра в посёлке Поварово Солнечногорского района Николая Леонова, обнаружили почти 2 кг кокаина. Об этом сообщается в телеграм-канале 112.

Напомним, Осия является тренером российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, выступающего в лиге ACA.

«Белый порошок, который нашли у Владимира Осии, оказался кокаином, массой 1842 грамма. Вещество обнаружил около 5-го подъезда сотрудник ЧОПа при обходе территории.

Осия успел выкинуть его в окно, но не тут-то было. Теперь следователи возбудили ещё и 228-ю статью: хранение наркотиков в особо крупном размере», — отмечается в сообщении телеграм-канала.