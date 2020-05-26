Менеджер Уаллина: в скором времени Отто будет готов к боям с Джошуа и Уайтом

Дмитрий Салита, промоутер шведского боксёра супертяжёлого веса Отто Уаллина, рассказал, что в скором времени его клиент сможет претендовать на поединки с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и временным чемпионом по версии WBC Диллианом Уайтом.

«План состоит в том, чтобы Уаллин себя привёл в форму сразу же, как в Нью-Йорке откроют залы. Пока же мы начали небольшие тренировке в парке. Несколько месяцев Отто залечивал перелом ноги, а после случилась ситуация с коронавирусом. Ожидаем, что он вернётся к боям поздним летом.

В поединке с Фьюри Отто доказал, что может драться с боксёрами высочайшего уровня. В ближайшем будущем он будет готов к боям с Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом», — приводит слова Салиты BoxingScene.