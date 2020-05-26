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Биспинг ответил Макгрегору, который назвал его одноглазым бойцом

Биспинг ответил Макгрегору, который назвал его одноглазым бойцом
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг ответил экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору, который назвал его «одноглазым».

Ирландец упомянул Биспинга, когда рассуждал о списке величайших бойцов в истории, отметив, что один из претендентов на это звание, Жорж Сен-Пьер, был слишком аккуратен и выбрал в соперники «одноглазого» Биспинга.

«Что же, этот одноглазый боец побил того, кого ты поставил на первое место в своём рейтинге. Кроме того, он защитил пояс. Так что твоя логика не работает. В любом случае, хорошего дня», — написал британец.

Напомним, в феврале 2016 года Майкл Биспинг победил Андерсона Силву единогласным решением судей. Именно Силву Макгрегор назвал величайшим в истории.

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