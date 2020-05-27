Кормье: в UFC были готовы заплатить Джонсу за бой с Нганну $ 7-8 млн

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что в UFC были готовы заплатить $ 8 млн чемпиону UFC в полутяжёлом весе Джону Джонсу за бой с тяжеловесом Фрэнсисом Нганну.



«Нереально просить $ 20 млн, если за последний бой ты заработал около $ 5 млн. Я не в курсе, сколько денег за бой с Нганну просил Джон Джонс, я просто использую эту сумму как ориентир. Но я почти уверен, что в UFC были готовы заплатить Джонсу за бой с Нганну $ 7-8 млн. Я уверен, что они сделали бы это. UFC был бы готов дать ему эти деньги, плюс процент от продаж трансляций», — приводит слова Даниэля Кормье MMAFighting.



Напомним, ранее стало известно, что Дэна Уайт отказался от идеи организации этого боя.