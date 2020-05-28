Бой Яна с Алду должен состояться в июле на «Бойцовском острове»

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Петра Яна, сообщил, что бой с бразильцем Жозе Алду за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе планируется провести в июле на «Бойцовском острове».
«Поединок планируют на июль, должен пройти на «Бойцовском острове», — цитирует Абдрахманова ТАСС.
Пётр Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. На счету Яна 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.
У 33-летнего бразильца Жозе Алду, бывшего обладателя пояса в полулёгком весе, 28 побед и 6 поражений в 34 боях в MMA. В своём последнем бою в декабре 2019 года на UFC 249 он уступил Марлону Мораесу раздельным судейским решением.
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