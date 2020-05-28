Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, показала фото в ванне

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, выложила в свой «инстаграм» новую фотографию. На снимке спортсменка лежит в ванне вместе со своим мужем Остином Вандерфордом.

«Никаких дел сегодня. Только любовь», — подписала она фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Ванзант.

Напомним, ранее Ванзант показывала фотографии, на которых она полностью обнажена, а интимные места прикрыты различными предметами. Посмотреть один из таких снимков можно по ссылке.

26-летняя Ванзант начала карьеру в смешанных единоборствах в 2012 году. В UFC она выступает с 2014 года. Её последней соперницей была Рэйчел Остович, которую она победила во втором раунде поединка, состоявшегося в январе 2019 года. Всего на счету Ванзант 12 поединков в MMA, в которых она одержала 8 побед и потерпела 4 поражения.