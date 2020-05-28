Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, показала фото в ванне

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, выложила в свой «инстаграм» новую фотографию. На снимке спортсменка лежит в ванне вместе со своим мужем Остином Вандерфордом.
«Никаких дел сегодня. Только любовь», — подписала она фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Ванзант.
Напомним, ранее Ванзант показывала фотографии, на которых она полностью обнажена, а интимные места прикрыты различными предметами. Посмотреть один из таких снимков можно по ссылке.
26-летняя Ванзант начала карьеру в смешанных единоборствах в 2012 году. В UFC она выступает с 2014 года. Её последней соперницей была Рэйчел Остович, которую она победила во втором раунде поединка, состоявшегося в январе 2019 года. Всего на счету Ванзант 12 поединков в MMA, в которых она одержала 8 побед и потерпела 4 поражения.
- 28 мая 2020
-
11:01
-
10:16
-
09:39
-
09:02
-
06:29
-
04:58
-
02:34
-
00:58
-
00:06
- 27 мая 2020
-
22:44
-
21:31
-
20:50
-
19:55
-
18:58
-
18:03
-
16:38
-
15:11
-
14:01
-
13:00
-
11:00
-
10:03
-
09:01
-
06:25
-
00:35
-
00:28
- 26 мая 2020
-
23:48
-
22:45
-
21:49
-
20:59
-
19:24
-
18:24
-
17:50
-
16:36
-
16:22
-
16:17