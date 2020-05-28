«Свали с поста, пока живой». Николая Валуева оскорбили, он ответил

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев ответил на оскорбление, которое появилось на его веб-конференции. Сообщение оставил пользователь по имени Павел.
«Николай, ты очень классный боксёр, просто супер, но не надо тебе лезть против оппозиции, тебе это боком выйдет, что в карьере, что по жизни. Свали с поста, пока живой», — написал посетитель веб-конференции.
«Павел, сюда с угрозами заходить не надо, идите своей дорогой. P. S. Оппозиция должна быть здоровой», — ответил ему Валуев.
Первый бой в профессиональном боксе Валуев провёл в октябре 1993 года. Он закончил карьеру в ноябре 2009 года, после того как уступил британцу Дэвиду Хэю. Всего на его счету 50 побед (в том числе 34 нокаутом) и 2 поражения, ещё один бой признали несостоявшимся.
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