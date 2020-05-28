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Пётр Ян — о будущем сопернике: ничего, кроме уважения

Пётр Ян — о будущем сопернике: ничего, кроме уважения
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Пётр Ян поделился мнением о будущем сопернике, бразильце Жозе Алду. Поединок Яна и Алду за вакантный пояс в легчайшем весе состоится в июле.

«Ничего, кроме уважения», — подписал фотографию со спарринга с Алду Пётр Ян в своём «твиттере».

Пётр Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. На счету Яна 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.

У 33-летнего бразильца Жозе Алду, бывшего обладателя пояса в полулёгком весе, 28 побед и 6 поражений в 34 боях в MMA. В последнем бою, в декабре 2019 года, на UFC 249 он уступил Марлону Мораесу раздельным судейским решением.

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