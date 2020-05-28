Масвидаль обвинил Усмана в срыве переговоров по бою и готов снова биться с Диасом

Боец полусреднего веса Хорхе Масвидаль заявил, что руководство UFC пока не может организовать для него титульный бой с чемпионом лиги Камару Усманом. По его словам, проблема в том, что нигериец требует слишком большой гонорар. Масвидаль рассказал, что его следующим соперником может стать Нэйт Диас — с ним он бился в ноябре минувшего года.

«Надеюсь выступить на турнире UFC 251, который должен пройти 11 июля. Соперник? Усман просит слишком много денег. Его требования абсурдны, и в UFC ему отказывают. У него просто спрашивают, кто он вообще такой. Никто его не знает, у него нет большого имени.

Скажу честно, Нэйт Диас будет не против провести со мной ещё один поединок. Думаю, он будет готов к нашей схватке", — приводит слова Масвидаля BJ Penn.