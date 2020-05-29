Аллен: я побью Тайсона, потому ему не следует возвращаться

Британский джорнимен Дэвид Аллен, известный поединками с Луисом Ортисом и Дэвидом Прайсом, прокомментировал возможное возвращение на ринг бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона. По словам Аллена, сейчас он победит легендарного американца и уже один этот факт должен остановить Тайсона.

«Если мне предложат бой с Тайсоном, то это будет запредельная сумма. Многие сейчас посмеются над моими словами, но факт в том, что я побью Майка и именно поэтому ему не стоит возвращаться. Это самая грустная правда, которую может услышать фанат бокса.

Я считаю, что бокс — спорт молодых. Мне 28 лет и мне уже говорят, что я близок к завершению карьеры. Люди же увидели минутное видео с Майком и говорят, что он может вернуться и всех уничтожить", — приводит слова Аллена TalkSport.